Инспекторам ОЗХО удалось посетить одно из мест предполагаемой химатаки в сирийской Думе

22 Апреля 2018 12:12

И собрать необходимые образцы. После анализа будет подготовлен доклад. Напомним, предполагаемая химатака произошла в начале апреля. Специалисты ОЗХО прибыли в регион еще во вторник, но из-за перестрелок в городе смогли приступить к выполнению своих обязанностей только вчера.