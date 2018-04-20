Главная>>В мире>>Инспекторам ОЗХО удалось посетить одно из мест предполагаемой химатаки в сирийской Думе
В мире
RSS
Инспекторам ОЗХО удалось посетить одно из мест предполагаемой химатаки в сирийской Думе
Скачать Поделиться

22 Апреля 2018 12:12

Инспекторам ОЗХО удалось посетить одно из мест предполагаемой химатаки в сирийской Думе

И собрать необходимые образцы. После анализа будет подготовлен доклад. Напомним, предполагаемая химатака произошла в начале апреля. Специалисты ОЗХО прибыли в регион еще во вторник, но из-за перестрелок в городе смогли приступить к выполнению своих обязанностей только вчера.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =