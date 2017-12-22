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Император Японии отмечает сегодня 84-й день рождения
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23 Декабря 2017 12:04

Император Японии отмечает сегодня 84-й день рождения

С праздником Акихито поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. У дворца в Токио собралось рекордное количество людей. Более 45 тысяч человек пришли поздравить императора и послушать его приветственные слова. Обращаясь к жителям Японии, Акихито выразил обеспокоенность за всех, кто после тайфуна, паводков и прежних стихийных бедствий живет в стесненных условиях. Кроме того, он пожелал всему народу, чтобы наступающий год был мирным. Напомним, в связи с преклонным возрастом император Акихито отречется от престола и уйдет на покой 30 апреля 2019 года.

 

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