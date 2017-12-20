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Илон Маск случайно опубликовал свой личный номер телефона в "Твиттере"
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20 Декабря 2017 12:12

Илон Маск случайно опубликовал свой личный номер телефона в "Твиттере"

Глава компании SpaceX собирался отправить сообщение с номером техническому директору компании Oculus Джону Кармаку. Вместо этого номер телефона увидели более 16 миллионов подписчиков Маска. Миллиардер удалил твит буквально через несколько минут. А пользователи, успевшие набрать номер, были перенаправлены на автоответчик. 

  

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