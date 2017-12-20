Илон Маск случайно опубликовал свой личный номер телефона в "Твиттере"

20 Декабря 2017 12:12

Глава компании SpaceX собирался отправить сообщение с номером техническому директору компании Oculus Джону Кармаку. Вместо этого номер телефона увидели более 16 миллионов подписчиков Маска. Миллиардер удалил твит буквально через несколько минут. А пользователи, успевшие набрать номер, были перенаправлены на автоответчик.