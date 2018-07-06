Илон Маск готов подключиться к спасению таиландских школьников

Представители американского предпринимателя сейчас ведут переговоры с властями Таиланда по поводу возможности оказания помощи детям, которых обнаружили в затопленной пещере. Рассматривается возможность использования бурильной техники, а также мощных энергобатарей. Спасатели до необходимого места пока не добрались. Насосы круглосуточно откачивают из пещеры воду, однако темпы понижения ее уровня слишком малы, а возобновившиеся ливни могут свести все эти усилия на нет. Если будет принято решение выводить детей из подземелья подводным путем, им предстоит в сопровождении пловцов преодолеть около 5 километров. Как стало известно, сегодня из-за нехватки кислорода погиб один из водолазов, участвовавший в операции по спасению. Дайвер работал в качестве добровольца.