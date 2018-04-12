Ильхам Алиев побеждает на внеочередных выборах президента Азербайджана

12 Апреля 2018 08:08

Согласно предварительным данным ЦИК, действующий лидер набирает 86 % голосов избирателей. Всего борьбу за главный государственный пост накануне вели восемь претендентов.





С уверенной победой на президентских выборах Ильхама Алиева поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что результаты голосования подтвердили высокую солидарность избирателей с последовательно проводимым курсом на строительство сильного и процветающего Азербайджана.