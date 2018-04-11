Ил-76 упал вскоре после взлета с военной базы в 50-ти километрах от Алжира

11 Апреля 2018 13:00

Трагедия в Алжире. На севере страны потерпел крушение военный самолет. По данным СМИ, погибли более 200 человек. Известно, что Ил-76 упал вскоре после взлета с военной базы в 50-ти километрах от столицы. По предварительным данным, все погибшие - солдаты. Подробности в следующих выпусках.