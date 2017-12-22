Гватемала перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим

25 Декабря 2017 09:12

Гватемала вслед за США перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим. Такое решение принял президент центральноамериканской страны Джимми Моралес. Ранее Дональд Трамп пригрозил прекратить финансирование стран, которые не поддерживают такое решение Вашингтона о признании Иерусалима столицей еврейского государства. На прошлой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию с критикой американской позиции. Помимо США и Израиля, против документа проголосовали лишь 7 стран, включая Гватемалу.