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Гватемала перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим
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25 Декабря 2017 09:12

Гватемала перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим

Гватемала вслед за США перенесет свое посольство в Израиле в Иерусалим. Такое решение принял президент центральноамериканской страны Джимми Моралес. Ранее Дональд Трамп пригрозил прекратить финансирование стран, которые не поддерживают такое решение Вашингтона о признании Иерусалима столицей еврейского государства. На прошлой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию с критикой американской позиции. Помимо США и Израиля, против документа проголосовали лишь 7 стран, включая Гватемалу.

  

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