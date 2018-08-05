Группировка "Фланелевые солдаты2 взяла на себя ответственность за покушение на Николаса Мадуро

Венесуэльская вооруженная группировка "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за покушение на президента страны Николаса Мадуро.

По их словам, они использовали два дрона со взрывчаткой. Однако аппараты не смогли долететь до президентской ложи, так как были сбиты снайперами. Напомним, во время выступления Президента Венесуэлы Николаса Мадуро на параде по случаю годовщины создания Боливарской национальной гвардии в Каракасе прогремел взрыв. 7 военных получили ранения. Сам Глава государства и его окружение не пострадали. Мадуро рассказал, что сначала он принял случившееся за подрыв пиротехники, Но затем практически сразу произошел второй взрыв, после чего началась операция по его защите и эвакуации. По словам главы Венесуэлы, несколько организаторов покушения уже задержаны.