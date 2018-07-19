Громкое заявление сделал Дональд Трамп

В интервью телеканалу CBS глава Белого дома возложил на президента России личную ответственность за вмешательство в американские выборы. Впрочем, он уточнил, что считает себя также ответственным за происходящее в его стране. Напомним, в понедельник в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один более двух часов. Президента США раскритиковали на родине за его недостаточно жесткую позицию на переговорах.