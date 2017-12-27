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Громкий скандал вокруг Пентагона
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27 Декабря 2017 07:08

Громкий скандал вокруг Пентагона

На ведомство подали в суд сразу три крупных города США - Нью-Йорк, Филадельфия и Сан-Франциско. Минобороны якобы не уведомило их должным образом, что непригодным сотрудникам нельзя использовать оружие. Эта халатность, по их мнению, привела к массовым расстрелам. Отметим, в Штатах есть база данных ФБР, куда вносят людей, которым запрещено владеть оружием. Местная полиция постоянно сверяется с ней. Но данные туда вносились не оперативно.

  

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