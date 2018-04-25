Греция признана самой задолжавшей страной в Европе

25 Апреля 2018 19:10

Такие данные опубликовала статистическая служба Евросоюза. По состоянию на четвертый квартал прошлого года госдолг Греции составил 178,6% ВВП. Следом за ней в списке Италия и Португалия. Внушительную задолженность также имеют Бельгия, Испания и Франция. А самый маленький госдолг у Эстонии - всего 9% ВВП.