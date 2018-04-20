Госдеп США заявляет о широкомасштабной коррупции, цензуре и нарушениях прав человека в Украине

21 Апреля 2018 12:15

В докладе внешнеполитического ведомства фигурируют также произвольные аресты и задержания, отсутствие независимости судей и блокировка сайтов.

Отдельные разделы в отчете посвящены ситуации в Крыму и нарушениям, связанным с конфликтом в Донбассе. В Вашингтоне считают, что Киев, как правило, не принимает надлежащих мер, чтобы наказать большинство должностных лиц, которые совершили злоупотребления, и это порождает безнаказанность.