В мире
21 Апреля 2018 12:15
Госдеп США заявляет о широкомасштабной коррупции, цензуре и нарушениях прав человека в Украине
В докладе внешнеполитического ведомства фигурируют также произвольные аресты и задержания, отсутствие независимости судей и блокировка сайтов.
Отдельные разделы в отчете посвящены ситуации в Крыму и нарушениям, связанным с конфликтом в Донбассе. В Вашингтоне считают, что Киев, как правило, не принимает надлежащих мер, чтобы наказать большинство должностных лиц, которые совершили злоупотребления, и это порождает безнаказанность.
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