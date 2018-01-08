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Горящий иранский танкер может взорваться и затонуть
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8 Января 2018 15:06

Горящий иранский танкер может взорваться и затонуть

Иранский танкер, горящий уже сутки после столкновения с сухогрузом у восточного побережья Китая, может взорваться и затонуть. Как сообщило Центральное китайское телевидение, сильный пожар охватил судно и воду вокруг него, выделяются ядовитые газы. Обнаружено тело погибшего члена экипажа танкера. ЧП, напомним, произошло накануне. На борту танкера находились 32 человека. После аварии связь с ними была потеряна. А экипаж сухогруза - это 21 человек - успешно эвакуирован.

  

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