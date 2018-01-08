Горящий иранский танкер может взорваться и затонуть

8 Января 2018 15:06

Иранский танкер, горящий уже сутки после столкновения с сухогрузом у восточного побережья Китая, может взорваться и затонуть. Как сообщило Центральное китайское телевидение, сильный пожар охватил судно и воду вокруг него, выделяются ядовитые газы. Обнаружено тело погибшего члена экипажа танкера. ЧП, напомним, произошло накануне. На борту танкера находились 32 человека. После аварии связь с ними была потеряна. А экипаж сухогруза - это 21 человек - успешно эвакуирован.