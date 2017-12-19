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Горы мусора заполонили хорватский городок Дубовик
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19 Декабря 2017 09:05

Горы мусора заполонили хорватский городок Дубовик

Порт наводнился пластиком, ветками, деревьями и другими отходами. Виной всему сильные южные ветры из Албании. Жители говорят, что никогда не видели такого. На их памяти это крупнейшее морское загрязнение. Коммунальные службы очищают порт уже третий день. К ним подключились пожарные и горожане. 

  

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