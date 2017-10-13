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Город Ракка полностью освобожден от экстремистов
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14 Октября 2017 09:11

Город Ракка полностью освобожден от экстремистов

Город Ракка — главный оплот террористической группировки "Исламское государство" в Сирии — полностью освобожден от экстремистов. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия". По его информации, остатки бандформирований сложили оружие и сдались отрядам вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии". Штурм Ракки начался 6 июня. Поддержку с воздуха оказывали ВВС международной коалиции во главе с США.

 

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