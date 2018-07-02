Глава МВД Германии и лидер Христианско-социального союза объявил о намерении уйти в отставку

Глава МВД Германии и лидер Христианско-социального союза Хорст Зеехофер объявил о намерении уйти в отставку с обоих постов. Об этом он заявил в ходе заседания в Мюнхене. У политика возникли разногласия с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по миграционному вопросу. Разработанный ранее политиком генеральный план в сфере миграции не нашел поддержки у Меркель. А достигнутые на саммите ЕС договоренности по миграции он считает недостаточными.