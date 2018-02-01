Гимн Канады. Изменения в тексте утвердил сенат

1 Февраля 2018 19:05

Англоязычный гимн Канады официально стал гендерно-нейтральным. Изменения в тексте утвердил сенат. В частности, принятый закон заменяет слова о патриотической любви "твоих сыновей" на "всех нас". Теперь для вступления в силу закона его должна подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт. Напомним, песня "O, Canada" стала официальным гимном страны в 1980 году. До этого использовался гимн Великобритании "Боже, храни королеву".