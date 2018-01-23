Гигантские волны накрывают прибрежье Аляски

23 Января 2018 17:01

Очевидцы рассказывают об огромных волнах высотой 13 метров. Многие жители поспешили покинуть свои дома. Мощное землетрясение магнитудой 8,2 в заливе Аляски этим утром. И как только что стало известно, угроза цунами, объявленная несколькими часами ранее, отменена.