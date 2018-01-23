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Гигантские волны накрывают прибрежье Аляски
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23 Января 2018 17:01

Гигантские волны накрывают прибрежье Аляски

Очевидцы рассказывают об огромных волнах высотой 13 метров. Многие жители поспешили покинуть свои дома. Мощное землетрясение магнитудой 8,2 в заливе Аляски этим утром. И как только что стало известно, угроза цунами, объявленная несколькими часами ранее, отменена.

  

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