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Гигантские фонари создают рождественское настроение на Филиппинах
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20 Декабря 2017 17:09

Гигантские фонари создают рождественское настроение на Филиппинах

Некоторые в диаметре достигают семи метров и содержат до десяти тысяч лампочек. На то, чтобы сделать один такой фонарь, уходит несколько месяцев. В основном все узоры изготавливаются вручную. При этом нужно не только придумать дизайн, но и заставить тысячи лампочек под музыку создавать световые рисунки.

  

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