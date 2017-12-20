Гигантские фонари создают рождественское настроение на Филиппинах

20 Декабря 2017 17:09

Некоторые в диаметре достигают семи метров и содержат до десяти тысяч лампочек. На то, чтобы сделать один такой фонарь, уходит несколько месяцев. В основном все узоры изготавливаются вручную. При этом нужно не только придумать дизайн, но и заставить тысячи лампочек под музыку создавать световые рисунки.