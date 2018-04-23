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Герцогиня Кембриджская родила сына
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23 Апреля 2018 17:10

Герцогиня Кембриджская родила сына

В Великобритании сегодня с замиранием сердца все следили за новостями из госпиталя Святой Марии - в семье принца Уильяма должен был родиться ребенок. И в 11 часов по лондонскому времени Кэтрин Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз. Герцогиня Кембриджская родила сына. Он - пятый претендент на британскую корону. В этой же клинике на свет появились также его брат и сестра Джордж и Шарлотта, а еще раньше - принцы Уильям и Гарри. Имя ребенка, как ожидается, объявят через два дня. По мнению букмекеров, наиболее вероятны Альберт, Артур, Фред или Джек.

  

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