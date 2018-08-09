Германия превращается в страну мигрантов

9 Августа 2018

Каждый четвертый житель имеет мигрантское прошлое - говорит издание "Тагес-Шпигель", ссылаясь на данные Федерального статистического ведомства. По последним опросам, уже появились крупные города, где немцы в меньшинстве. Это Франкфурт-на-Майне и Штутгарт. В такой ситуации многие эксперты и политики призывают отказаться от политики открытых дверей, которую долгие годы поддерживала канцлер Ангела Меркель. За последние три года Германия приняла более миллиона беженцев.

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