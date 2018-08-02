Германия готовится к новому наплыву беженцев

С 1 августа бундестаг разрешил воссоединение семей мигрантов. Теперь к выходцам из Африки или Ближнего Востока, которые уже легализованы в Германии, смогут присоединиться их многочисленные родственники. При этом приглашающий мигрант даже не обязан знать немецкий язык, доказывать, что у него есть работа и жилье. Вновь прибывшие будут жить на пособие. Между тем, почти каждый четвертый житель Германии имеет иностранные корни. Согласно статистике за 2017 год, число таких людей выросло почти на 5% и превысило 19 миллионов человек. Большинство из них - иммигранты турецкого происхождения.