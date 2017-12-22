В мире
22 Декабря 2017 07:04
Генассамблея ООН не признала Иерусалим столицей Израиля
Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. Документ поддержали 128 стран, 9 выступили против, 35 воздержались. Решение было принято, несмотря на угрозы Трампа сократить финансовую помощь государствам, которые поддержат документ. Кроме того, постпред США при ООН Никки Хейли разослала коллегам предупреждение, что Вашингтон возьмет на карандаш страны, которые проголосуют "неправильно". Власти Палестины восприняли итоги голосования как победу и поблагодарили тех, кто поддержал резолюцию. Премьер-министр Израиля высказался резко против и подчеркнул, что Иерусалим всегда был и будет столицей еврейского государства.
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