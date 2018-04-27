В мире
27 Апреля 2018 19:04
ФСБ России задержала четырех террористов "Исламского государства"
Федеральная служба безопасности России задержала четырех террористов "Исламского государства", которые планировали серию терактов в Москве и регионе. По данным спецслужб, боевики, приехавшие из Нового Уренгоя, координировали свои действия в Telegram. Также следственные мероприятия прошли в самом Новом Уренгое. Совместно с МВД были задержаны 20 человек.
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