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ФСБ России задержала четырех террористов "Исламского государства"
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27 Апреля 2018 19:04

ФСБ России задержала четырех террористов "Исламского государства"

Федеральная служба безопасности России задержала четырех террористов "Исламского государства", которые планировали серию терактов в Москве и регионе. По данным спецслужб, боевики, приехавшие из Нового Уренгоя, координировали свои действия в Telegram. Также следственные мероприятия прошли в самом Новом Уренгое. Совместно с МВД были задержаны 20 человек.

  

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