В мире
12 Января 2018 09:06
Французские полицейские нашли все драгоценности, похищенные из витрины знаменитого отеля Ritz в Париже
Они лежали в сумке, которую во время бегства с места преступления уронил один из грабителей. Напомним, пятеро злоумышленников в среду пожарными топорами разбили витрины бутика и похитили ювелирные изделия на сумму более четырех миллионов евро. По горячим следам полиция задержала троих, двоим удалось скрыться.
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