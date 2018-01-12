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Французские полицейские нашли все драгоценности, похищенные из витрины знаменитого отеля Ritz в Париже
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12 Января 2018 09:06

Французские полицейские нашли все драгоценности, похищенные из витрины знаменитого отеля Ritz в Париже

Они лежали в сумке, которую во время бегства с места преступления уронил один из грабителей. Напомним, пятеро злоумышленников в среду пожарными топорами разбили витрины бутика и похитили ювелирные изделия на сумму более четырех миллионов евро. По горячим следам полиция задержала троих, двоим удалось скрыться.

  

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