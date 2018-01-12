Французские полицейские нашли все драгоценности, похищенные из витрины знаменитого отеля Ritz в Париже

12 Января 2018 09:06

Они лежали в сумке, которую во время бегства с места преступления уронил один из грабителей. Напомним, пятеро злоумышленников в среду пожарными топорами разбили витрины бутика и похитили ювелирные изделия на сумму более четырех миллионов евро. По горячим следам полиция задержала троих, двоим удалось скрыться.