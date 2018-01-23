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Форум в Давосе едва не сорвался из-за мощных снегопадов
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23 Января 2018 09:03

Форум в Давосе едва не сорвался из-за мощных снегопадов

Сугробы местами высотой более двух метров. Вывозить снег некуда. Стихия парализовала транспортное сообщение. А в Альпах объявлен наивысший, пятый уровень лавинной опасности. В горах заблокированы девять тысяч туристов.
  

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