Финансы и рабочие места - приоритетные вопросы в переговорах с Евросоюзом по Брекситу

12 Января 2018 07:03

Об этом сообщила премьер-министр Соединенного королевства. Тереза Мэй добавила, что британские власти планируют в ближайшие месяцы договориться с Брюсселем об условиях переходного периода после выхода из ЕС. Великобритания, напомним, должна покинуть Евросоюз к концу марта 2019 года. Второй этап переговоров начнется уже скоро. Первый, по заверению сторон, прошел успешно и включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении Лондоном финансовых обязательств перед союзом.