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Фестиваль мороженого отправился в путешествие по Европе
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24 Апреля 2018 08:10

Фестиваль мороженого отправился в путешествие по Европе

Несколько дней кондитеры радовали жителей Флоренции прямо на площади Микеланджело. Традиция началась еще в 2010 году. О любви жителей Италии к мороженому известно всему миру. Теперь они будут делиться чувствами.

  

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