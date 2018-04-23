Фестиваль мороженого отправился в путешествие по Европе

24 Апреля 2018 08:10

Несколько дней кондитеры радовали жителей Флоренции прямо на площади Микеланджело. Традиция началась еще в 2010 году. О любви жителей Италии к мороженому известно всему миру. Теперь они будут делиться чувствами.