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Федеральные ведомства США приостановили свою работу из-за отсутствия финансирования
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20 Января 2018 09:08

Федеральные ведомства США приостановили свою работу из-за отсутствия финансирования

Конгресс США так и не принял полноценный бюджет на 2018 год. Белый дом уже отреагировал, назвав политику демократов политикой неудачников. А Минобороны США призвали принять бюджет в полном объеме.

Пентагон буквально накануне представил новую оборонную стратегию, согласно которой основными стратегическими соперниками штатов являются Россия и Китай.    

  

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