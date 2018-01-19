Федеральные ведомства США приостановили свою работу из-за отсутствия финансирования

20 Января 2018 09:08

Конгресс США так и не принял полноценный бюджет на 2018 год. Белый дом уже отреагировал, назвав политику демократов политикой неудачников. А Минобороны США призвали принять бюджет в полном объеме.

Пентагон буквально накануне представил новую оборонную стратегию, согласно которой основными стратегическими соперниками штатов являются Россия и Китай.