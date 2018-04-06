Facebook удалил более 270 аккаунтов и страниц "Агентства интернет-исследований"

4 Апреля 2018 12:07

Власти США обвиняют эту компанию во влиянии на президентские выборы в Штатах. Тем временем один из крупнейших инвесторов Facebook Скотт Стрингер потребовал отставки главы соцсети.

"Марк Цукерберг должен нести ответственность за масштабную утечку персональных данных 50 миллионов пользователей".

По его мнению, место Цукерберга в руководстве компанией должен занять независимый управляющий.