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Эйфелева башня закрыта для туристов из-за урагана "Элеанор"
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3 Января 2018 17:00

Эйфелева башня закрыта для туристов из-за урагана "Элеанор"

Под запретом также посещение парижских парков и скверов - там возможно падение деревьев. Непогода обрушилась на Францию накануне, введен оранжевый уровень опасности. Нарушена работа аэропортов Парижа, Страсбурга и Мюлуза.

  

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