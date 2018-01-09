Евросоюз не справляется с миграционным кризисом

9 Января 2018 12:04

По словам главы МИД Германии, для коренного изменения ситуации нужно преодолеть внутренние разногласия между европейскими странами, а также жестче контролировать потоки беженцев. "Миграция бегущих от войны или нищеты людей разрывает Евросоюз. Нужно переходить к решительным мерам", - резюмировал дипломат.