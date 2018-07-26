Евросоюз и США приостановят введение новых пошлин на время переговоров о торговле

Евросоюз и США договорились приостановить введение новых пошлин на время переговоров о торговле. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу Еврокомиссии. Жан-Клод Юнкер подчеркнул, что торговые барьеры не защищают национальные интересы, а приводят к подрыву экономической безопасности. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон и Брюссель начинают работу над обнулением пошлин и субсидий.