Евросоюз глубоко сожалеет из-за восстановления санкций Вашингтона против Тегерана после решения США выйти из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном сегодня официальном заявлении Брюсселя. Более того, на территории ЕС санкции будут заблокированы. Новые ограничительные меры вступят в силу завтра. Они затронут широкий спектр отраслей иранской промышленности, включая автопром, торговлю золотом, добычу угля и производство стали.