Евросоюз глубоко сожалеет из-за восстановления санкций Вашингтона против Тегерана

6 Августа 2018

Евросоюз глубоко сожалеет из-за восстановления санкций Вашингтона против Тегерана после решения США выйти из совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом говорится в распространенном сегодня официальном заявлении Брюсселя. Более того, на территории ЕС санкции будут заблокированы. Новые ограничительные меры вступят в силу завтра. Они затронут широкий спектр отраслей иранской промышленности, включая автопром, торговлю золотом, добычу угля и производство стали.

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