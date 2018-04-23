В мире
24 Апреля 2018 12:07
Европейские страны ядерного соглашения с Ираном назвали условия, при которых США не станут покидать объединение
Об этом пишет "Зюддойче цайтунг". Документ принципиально не изменится, лишь интерпретация его некоторых частей. Основным пунктом станет непризнание за Тегераном права на возобновление военной ядерной программы даже после истечения ее срока. Напомним, ранее глава иранского МИД заявил, что в случае выхода США из ядерного соглашения Тегеран сможет быстрыми темпами восстановить свои ядерные разработки. Работа над документом продолжается. Окончательное решение Дональд Трамп выскажет 12 мая.
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