Европарламент проголосовал за ужесточение порядка въезда в ЕС граждан из "безвизовых" стран

5 Июля 2018

Европарламент проголосовал за ужесточение порядка въезда в ЕС граждан из «безвизовых» стран. Им придется заполнять электронную форму для проверки в системе авторизации. При наличии уголовных дел или посещении зон конфликта туристы попадут в список нежелательных для въезда. Подобная модель действует в США, Канаде, Австралии.

Другой скандальный документ Европарламент сегодня отклонил. Это директива об авторском праве в Интернете. Она предполагала ограничение свободы пользователей в Сети, фильтрацию на сайтах всех сообщений и других материалов.

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