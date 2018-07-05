Европарламент проголосовал за ужесточение порядка въезда в ЕС граждан из «безвизовых» стран. Им придется заполнять электронную форму для проверки в системе авторизации. При наличии уголовных дел или посещении зон конфликта туристы попадут в список нежелательных для въезда. Подобная модель действует в США, Канаде, Австралии.

Другой скандальный документ Европарламент сегодня отклонил. Это директива об авторском праве в Интернете. Она предполагала ограничение свободы пользователей в Сети, фильтрацию на сайтах всех сообщений и других материалов.