Европа в плену транспортного коллапса из-за забастовок в Германии и Франции

В мире
10 Апреля 2018 21:32
Европа в плену транспортного коллапса из-за забастовок в Германии и Франции1
Европа в плену транспортного коллапса. Во Франции проходит самая массовая за всю историю страны забастовка железнодорожников. По многим направлениям отменены поезда. Убытки компании уже превысили 100 миллионов евро.
Работники индустрии вышли вчера на акцию протеста в центре Парижа. Демонстранты недовольны планами властей реформировать железнодорожный рынок страны.
Не лучше ситуация в Германии: там сотрудники аэропортов Мюнхена, Кёльна, Бремена и Франкфурта-на-Майне анонсировали забастовку. Персонал настаивает на повышении зарплаты. Немецкий авиаперевозчик "Люфтганза" уже отменил более 800 рейсов. Пассажиров, планирующих сегодня перелёт в Берлин из Минска "Люфтганзой", забастовка авиакомпании не коснется.
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