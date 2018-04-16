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Европа протестует против бомбардировок сирийской территории
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17 Апреля 2018 09:06

Европа протестует против бомбардировок сирийской территории

Митинг состоялся в столице Соединенного королевства. Митингующие у стен парламента выразили свое недовольство тем фактом, что страна присоединилась к авиаудару. На акцию собрались сотни человек. Практически все держали в руках плакаты с надписью "Хватит бомбить Сирию!".

А в Афинах акция протеста против ударов по Сирии вылилась в столкновения с полицией. Сотрудники органов специального назначения использовали слезоточивый газ против студентов. Три участника акции пострадали, двоих задержали.

  

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