Европа протестует против бомбардировок сирийской территории

17 Апреля 2018 09:06

Митинг состоялся в столице Соединенного королевства. Митингующие у стен парламента выразили свое недовольство тем фактом, что страна присоединилась к авиаудару. На акцию собрались сотни человек. Практически все держали в руках плакаты с надписью "Хватит бомбить Сирию!".

А в Афинах акция протеста против ударов по Сирии вылилась в столкновения с полицией. Сотрудники органов специального назначения использовали слезоточивый газ против студентов. Три участника акции пострадали, двоих задержали.