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Еврокомиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши
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21 Декабря 2017 07:05

Еврокомиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши

В ЕС считают, что Варшава отступила от демократических норм в результате проведенной судебной реформы. Брюссель дал три месяца, чтобы изменить судебное законодательство. Правящая партия Польши называет решение политическим. Там считают, что санкции - месть за отказ принимать мигрантов. Если санкции будут введены, то республика может лишиться права голоса в Совете ЕС.

  

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