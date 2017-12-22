Еврокомиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши

21 Декабря 2017 07:05

В ЕС считают, что Варшава отступила от демократических норм в результате проведенной судебной реформы. Брюссель дал три месяца, чтобы изменить судебное законодательство. Правящая партия Польши называет решение политическим. Там считают, что санкции - месть за отказ принимать мигрантов. Если санкции будут введены, то республика может лишиться права голоса в Совете ЕС.