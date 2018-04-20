Эвакуация на французском острове в связи с угрозой теракта

22 Апреля 2018 15:04

На французском острове Мон-Сен-Мишель проходит эвакуация в связи с угрозой теракта. Туристы срочно покидают отели. Жандармы осматривают все здания. По предварительным данным, они разыскивают неизвестного мужчину, который собирался устроить теракт и напасть на правоохранителей. Преступник может быть вооружен.