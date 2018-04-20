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Эвакуация на французском острове в связи с угрозой теракта
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22 Апреля 2018 15:04

Эвакуация на французском острове в связи с угрозой теракта

На французском острове Мон-Сен-Мишель проходит эвакуация в связи с угрозой теракта. Туристы срочно покидают отели. Жандармы осматривают все здания. По предварительным данным, они разыскивают неизвестного мужчину, который собирался устроить теракт и напасть на правоохранителей. Преступник может быть вооружен.

  

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