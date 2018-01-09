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Эстония потратит на оборону более 500 миллионов евро
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9 Января 2018 12:07

Эстония потратит на оборону более 500 миллионов евро

Эстония впервые потратит на оборону рекордную сумму - более 500 миллионов евро. В бюджете заложено финансирование развития собственных производств, инвестиции в инфраструктуру для размещенных в Эстонии сил НАТО. Также средства пойдут на прием союзников.

  

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