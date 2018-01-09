Эстония потратит на оборону более 500 миллионов евро

9 Января 2018 12:07

Эстония впервые потратит на оборону рекордную сумму - более 500 миллионов евро. В бюджете заложено финансирование развития собственных производств, инвестиции в инфраструктуру для размещенных в Эстонии сил НАТО. Также средства пойдут на прием союзников.