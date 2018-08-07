ЕС автоматически блокирует действие Вашингтона против Тегерана на своей территории

7 Августа 2018

ЕС не согласен и автоматически блокирует действие Вашингтона против Тегерана на своей территории. В эти минуты вступает в силу обновленный блокирующий регламент Евросоюза. Он позволяет европейским компаниям не подчиняться определенным решениям американской администрации. И защищает европейцев, ведущих бизнес с Ираном, от действия экстерриториальных санкций США, которые заработали сегодня и затронули валютный, автомобильный и рынок металлов иранской республики.

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