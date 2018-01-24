Эммануэль Макрон: Глобализация в сильнейшем кризисе

25 Января 2018 07:08

Глобализация в сильнейшем кризисе. Об этом заявил президент Франции на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Эммануэля Макрона, Европе уже сейчас необходимо разработать стратегию на ближайшие 10 лет, чтобы интегрироваться в мире и избежать его раздробления. Особого внимания требуют вопросы энергетики, миграции, цифровых технологий и инвестиций.