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Елизавета Вторая покидает пост председателя Содружества Наций
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20 Апреля 2018 08:06

Елизавета Вторая покидает пост председателя Содружества Наций

Королева в последний раз принимает участие в саммите, который стартовал в Лондоне. Во время вступительной речи на торжественной церемонии открытия монаршая особа заявила, что в силу возраста покидает этот пост, который не передается по наследству. Должность главы Содружества Наций может занять сын королевы принц Чарльз. Отметим, завтра Елизавета Вторая отметит 92-й день рождения.

  

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