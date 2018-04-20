Елизавета Вторая покидает пост председателя Содружества Наций

20 Апреля 2018 08:06

Королева в последний раз принимает участие в саммите, который стартовал в Лондоне. Во время вступительной речи на торжественной церемонии открытия монаршая особа заявила, что в силу возраста покидает этот пост, который не передается по наследству. Должность главы Содружества Наций может занять сын королевы принц Чарльз. Отметим, завтра Елизавета Вторая отметит 92-й день рождения.