Элементы стены на границе между США и Мексикой уже возводят

1 Августа 2018

Как заявил Дональд Трамп на встрече с республиканцами, строительство заграждения максимально обезопасит границы Соединенных Штатов. На эти цели выделено более полутора миллиарда долларов, но необходимо дополнительное финансирование. Стена на границе США с Мексикой - это одно из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Лидер неоднократно утверждал, что за этот барьер заплатит в итоге южный сосед США, хотя власти Мексики высказываются категорически против.

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