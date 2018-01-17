Экстренная посадка самолета United Airlines

17 Января 2018 08:05

Лайнер рейсом Денвер - Гавайи вынужденно приземлился из-за переполненных туалетов. Оказалось, что в пункте отправления самолет не был обслужен перед вылетом. В итоге воздушное судно в аэропорту Сан-Франциско решили заменить, и пассажирам пришлось ждать еще 8 часов. Авиакомпания United Airlines постаралась загладить свою вину и предложила пассажирам ваучер на 200 евро или 10 тысяч бонусных миль.