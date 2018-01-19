В мире
19 Января 2018 17:01
Экстремальная посадка при мощном шторме в Амстердаме
Экстремальная посадка при мощном шторме: неблагоприятные погодные условия едва не стали причиной авиапроисшествия в Амстердаме. Во время приземления лайнера отдельные порывы ветра достигали 115 километров в час. Пилоту удалось сохранить управление самолетом, используя так называемую технику краба. Отмечается, что на борту находились не менее 70 пассажиров. О пострадавших не сообщается.
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