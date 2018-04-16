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Эксперты Организации по запрещению химоружия сегодня начинают работу в сирийской Думе
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18 Апреля 2018 09:03

Эксперты Организации по запрещению химоружия сегодня начинают работу в сирийской Думе

Они планируют побывать на месте предполагаемой химической атаки, в которой страны Запада обвиняют власти Сирии. Представитель России при организации Александр Шульгин химатаку в Думе назвал постановкой, ответственность за которую США и другие страны Запада возложили на Сирию, а также Россию и Иран. После чего западная коалиция нанесла по Дамаску и провинции Хомс ракетный удар. По словам Шульгина, российские специалисты не нашли в Думе ни одного свидетеля химатаки, а также ни одного отравленного в госпитале.

  

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