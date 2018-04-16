17 Апреля 2018 21:14

Отнюдь не столь радужно дела обстоят на Ближнем Востоке и с ситуацией вокруг него. Эксперты Организации по запрещению химоружия приступают к работе в городе Дума - сообщает сирийское телевидение. Специалисты планируют провести оценку и собрать сведения о предполагаемой химической атаке.

Она якобы имела место 7 апреля. Впрочем, еще до начала работы международных экспертов Сирия подверглась авиаудару со стороны возглавляемой США коалиции. По территории страны, напомню, было выпущено 100 крылатых ракет. Кстати, накануне визита миссии ОЗХО Думу посетили американские и британские журналисты.

Свидетельств химатаки им обнаружить не удалось. По словам Пирсона Шарпа - репортера телеканала One America News Network, сообщения о применении химоружия не подтвердил ни один из опрошенных жителей города. Ранее Москва и Дамаск называли инцидент в Думе намеренной провокацией.

А накануне глава российского МИД подчеркнул в интервью ВВС, что все доказательства химатаки, на которые ссылались главы западных государств, были почерпнуты из СМИ и соцсетей.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России: "Мы, по большому счету, утратили остаток доверия к нашим западным друзьям, которые предпочитают действовать, опираясь на очень странную логику: доказательство - это наказание. Сначала они наказывают, как сделали в Солсбери, потом ждут расследования Скотланд-Ярда. Сначала они наказывают в Думе, в Сирии, потом они ждут, что инспекторы ОЗХО посетят место и исследуют его. Я сказал, что мы утратили остаток доверия, но пока он не равен нулю".

Тем временем Европа протестует против бомбардировок сирийской территории. В Лондоне сотни митингующих собрались у здания парламента, чтобы выразить свое недовольство тем фактом, что страна присоединилась к американскому авиаудару. Манифестанты держали в руках плакаты с надписью "Хватит бомбить Сирию!".

А в Афинах антивоенная акция вылилась в столкновения с полицией. Сотрудники органов специального назначения использовали против пришедших на манифестацию студентов слезоточивый газ.