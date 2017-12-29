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Экс-барабанщик "Битлз" получил рыцарский титул
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31 Декабря 2017 15:06

Экс-барабанщик "Битлз" получил рыцарский титул

Сэр Ринго Старр. Экс-барабанщик "Битлз" получил рыцарский титул. Указ опубликован в бюллетене правительства Великобритании. Звание рыцаря присвоено Старру за заслуги в музыке. Полвека назад он вместе с другими участниками группы был награжден орденом Британской империи. Кстати, рыцарский титул есть еще у одного экс-"битла" - сэра Пола Маккартни.

  

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