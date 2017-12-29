31 Декабря 2017 15:06

Сэр Ринго Старр. Экс-барабанщик "Битлз" получил рыцарский титул. Указ опубликован в бюллетене правительства Великобритании. Звание рыцаря присвоено Старру за заслуги в музыке. Полвека назад он вместе с другими участниками группы был награжден орденом Британской империи. Кстати, рыцарский титул есть еще у одного экс-"битла" - сэра Пола Маккартни.